Zu Fuß Rollerdieb ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Der 19-Jährige war am Freitag mit einem Roller in Lieser unterwegs, ohne dabei einen Helm zu tragen, meldet die Polizei. Eine Polizeistreife hielt den jungen Fahrer an, welcher jedoch zu Fuß versuchte zu flüchten. Als der Ausreißer gefasst wurde, stellte sich heraus, dass die Maschine gestohlen wurde und er keinen Führerschein dafür besaß. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Kraftfahrzeugdiebstahls verantworten.