Blaulicht : Linienbus fährt in Detzem in Weinberg - zwei Personen verletzt

Linienbus fährt in Detzem in Weinberg - zwei Personen verletzt

Detzem Am Mittwochabend ereignete sich Detzem ein Unfall mit einem Linienbus, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Was passiert ist.

Am gestrigen Mittwochabend, 22. Juni 2022, kam es gegen 22.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Detzem, teilt die Polizei mit. Demnach handelte es sich um einen Alleinunfall bei dem der Fahrer des Busses schwer verletzt und der einzige Fahrgast im Bus leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Linienbus die Neustraße aus Richtung Thörnich kommend in Fahrtrichtung Thörnicher Straße. In Höhe der dortigen Y-Gabelung, an der diese Straßen zusammenführen, steuerte der Linienbus aus bislang noch ungeklärter Ursache weiterhin geradeaus, kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab und prallte in den dortigen Weinberg.