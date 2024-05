35 Einsatzkräfte vor Ort Unfall auf der B 410: Autofahrerin stirbt im Krankenhaus

Eine Autofahrerin fuhr am späten Dienstagabend, 28. Mai, auf der B 410 von Büdesheim in Richtung Lissingen. Die 38-Jährige kam laut der Polizei in Höhe der Kaserne von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Ursache sei noch unklar. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, allerdings kam für sie jede Hilfe zu spät. Sie verstarb in der Klinik. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren und ein Notarzt waren vor Ort, ein Sachverständiger wurde beauftragt. Die Polizei kündigte in einer Pressemitteilung ein Unfallgutachten an.