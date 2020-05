2700 Menschen werden evakuiert : Liveblog zur Bombenentschärfung am Mattheiser Weiher in Trier

Foto: Florian Blaes

Trier Der Zeitplan steht. Nun muss noch der Zünder am Blindgänger mitspielen, der am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Privatgrundstück in Trier-Heiligkreuz gefunden worden ist. Hier könnt ihr die Entschärfung mitverfolgen.