Liveticker Hotel-Einsturz in Kröv: Todesopfer lag unter besonders einsturzgefährdeter Stelle

THW-Helfer in Schutzkleidung räumen Trümmer beiseite, um an den letzten noch verschütteten Toten zu gelangen. Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv waren die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche in der Nacht zum Samstag erfolgreich.

Foto: dpa/Lando Hass