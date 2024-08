LIVE Liveticker Nach Hoteleinsturz in Kröv: Abrissarbeiten haben begonnen

Kröv · Nachdem das Gelände weiträumig mit Schutzwänden abgesperrt worden ist, haben die Abrissarbeiten an dem eingestürzten Hotel in Kröv begonnen, in dem immernoch die Leiche eines Mannes verschüttet liegt. Wie die Menschen es aufnehmen, dass sie heute in ihren Häusern bleiben sollen.

09.08.2024 , 12:16 Uhr

Ein Langbagger beginnt am Giebel des eingestürzten Hotels mit den Abrissarbeiten. Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv haben die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche begonnen. Foto: dpa/Harald Tittel

Von Mandy Radics, Christian Moeris und Florian Blaes