LIVE Liveticker Eingestürztes Hotel in Kröv: Eine Person noch immer eingeklemmt

Kröv · An der Mosel ist ein Hotel in sich zusammengestürzt und hat mehrere Menschen unter den Trümmern begraben. Zwei Vermisste sind bei dem Unglück gestorben, eine Person noch in den Trümmern eingeklemmt. Lesen Sie im Liveticker, wie die aktuelle Situation vor Ort ist.

07.08.2024 , 15:09 Uhr

Alexander Schweitzer (SPD,l), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich vor Ort über das Unglück. Foto: dpa/Harald Tittel

Von Mandy Radics, Christian Moeris und Florian Blaes