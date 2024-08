Rettungskräfte des THW sind seit Dienstagabend am Hotel Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ im Einsatz. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr am Dienstag eingebrochen und hat neun Menschen unter schwerem Schutt begraben.

Foto: dpa/Mona Wenisch