Chronologie der Ereignisse Eingestürztes Hotel in Kröv: Letzte Überlebende am Mittwochabend aus Trümmern gerettet

Update | Kröv · An der Mosel ist ein Hotel in sich zusammengestürzt, mehrere Menschen wurden verschüttet. Zwei Personen sind bei dem Unglück gestorben. Hier können Sie nachlesen, was seit Dienstagnacht passiert ist.

07.08.2024 , 21:35 Uhr

Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Ortschaft Kröv. Hier ist in der Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt Foto: dpa/Thomas Frey

Von Mandy Radics, Christian Moeris und Florian Blaes