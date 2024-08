LIVE Liveticker Eingestürztes Hotel in Kröv: Trauer um die Opfer und Plan für Abrissarbeiten

Kröv · Was geschieht mit dem eingestürzten Gebäude, wann kann die zweite Leiche aus den Trümmern geborgen werden und wie ist die Stimmung im Ort am Donnerstag? Hier lesen Sie, was seit der Katastrophe passiert ist.

08.08.2024 , 15:18 Uhr

Der von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter (hinten l) kommt im Beisein eines Polizisten aus dem zerstörten Hotel, während Journalisten vor einem Sichtschutzzaun warten. Die Bergungsarbeiten und die Ursachensuche gehen weiter. Zwei Menschen sind bei dem Unglück gestorben, mehrere Menschen wurden teils für Stunden in den Trümmern eingeklemmt. Foto: dpa/Harald Tittel

Von Mandy Radics, Christian Moeris und Florian Blaes