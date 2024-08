Liveticker Hotel-Einsturz in Kröv: Straßensperrungen und Trauergottesdienst

Kröv · Hinter den Schutzwänden des Unglücksortes in Kröv rumort es. In der Nacht konnte der letzte tödlich verunglückte Mensch nach dem Hotel-Einsturz geborgen werden. Was dort am Samstag passiert ist und warum zahlreiche Straßen gesperrt bleiben, lesen Sie im Liveticker.

10.08.2024 , 17:53 Uhr

Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv waren die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche in der Nacht zum Samstag erfolgreich. Foto: TV/Florian Blaes