LIVE Chronologie der Ereignisse Eingestürztes Hotel in Kröv: Wer sind die tödlich verunglückten Menschen?

Kröv · An der Mosel ist das Hotel Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ in sich zusammengestürzt. Zwei Menschen starben bei dem Unglück. Der Rettungseinsatz von mehreren Überlebenden war dramatisch und gefährlich. Hier lesen Sie, was seit Dienstagnacht passiert ist.

08.08.2024 , 08:48 Uhr

Feuerwehrleute tragen eine Leiche aus einem Gebäude. Beim Zusammenbruch einer ganzen Etage in einem Hotel an der Mosel sind zwei Menschen getötet worden. Foto: dpa/Harald Tittel

Von Mandy Radics, Christian Moeris und Florian Blaes