Unglück in Kröv: Zweites Todesopfer geborgen (Update)

Kröv · Die Abrissarbeiten an dem eingestürzten Hotel in Kröv sind noch nicht abgeschlossen. Doch in der Nacht zum Samstag ist das zweite Todesopfer geborgen worden. Es handelt sich um den Betreiber des Hotels.

10.08.2024 , 01:37 Uhr

Abrissarbeiten in Kröv: Nach dem Hoteleinsturz hält der Ort zusammen und hat eine Spendenaktion für die Hotelbetreiber gestartet. Foto: TV/Florian Blaes