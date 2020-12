Großeinsatz : Liveticker zur Amokfahrt - Fünf Tote und viele Verletzte - Auto fährt in Trier in Menschenmenge

Foto: Roland Morgen 22 Bilder Amokfahrt in Trierer Innenstadt

Liveblog Trier In Trier ist am Dienstag ein Auto in eine Menschenmenge in der Innenstadt gefahren. Dabei gab es nach bisherigen Angaben fünf Tote, darunter ein Kind, und mehrere Schwer- und Schwerstverletzte. Alle Informationen im Liveticker.

Ein Amokfahrer ist am Dienstag durch die Trierer Innenstadt von der Konstantinstraße durch die Brotstraße über den Hauptmarkt und durch die Simeonstraße in Richtung Porta gerast. Er wurde in der Christophstraße von der Polizei gestoppt.

Foto: TV/Clemens Sarholz 48 Bilder Weitere Bilder vom Tag der Amokfahrt in Trier

Bei der Amokfahrt wurden nach TV-Informationen fünf Menschen getötet, darunter ein Kind. Zudem gab es viele Verletzte, darunter Schwer- und Schwerstverletzte.

Hilfeangebote, Reaktionen, aktuelle News, Videos, Fotos und alles Weitere lesen Sie hier im Liveticker.