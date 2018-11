später lesen Polizei LKW-Anhänger durchbricht Hauswand in Hillesheim FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Aus noch ungeklärter Ursache ist nach Mitteilung der Polizei in der Industriestraße in Hillesheim am Montag kurz nach 13 Uhr ein dort abgestellter LKW- Anhänger, der mit einem Container beladen war, ins Rollen geraten. red