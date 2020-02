Verkehr : LKW-Bergung bei Büdesheim: Sperrung der B 410 (Fotos)

Büdesheim/Fleringen Nach dem Unfall eines Bier-LKW am Dienstag zwischen Büdesheim und Fleringen bei Prüm laufen am heutigen Mittwoch seit 8 Uhr die Aufräumarbeiten. Die B 410 ist voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Am Dienstag war ein mit Hunderten von Bierkisten beladener LKW dort in einen Graben gerutscht und hatte seine Ladung im Wald verteilt. Der Fahrer, der auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über den LKW verloren hatte, konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus seiner Fahrerkabine befreien und kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus.