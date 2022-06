Blaulicht : Massiv festgefahren! Kran befreit LKW auf der K 82 zwischen Fell und Thomm (Fotos)

Foto: Agentur Siko 21 Bilder K82: Lastwagen fährt sich fest zwischen Fell und Thomm

Fell/Thomm Ein Lastwagen war am Mittwoch auf der K 82 zwischen Fell und Thomm unterwegs. Dabei blieb der Transporter in der engen Kurve am Thommerberg stecken.

Der Fahrer eines Lastwagens war am Mittwochnachmittag, 15. Juni, auf der K82 zwischen Fell und Thomm unterwegs (Landkreis Trier-Saarburg). Bei der Fahrt blieb der Lastwagen in einer engen Kurve stecken. Dabei wurde auch ein Teil der Straße beschädigt. Der Fahrer hat sich allem Anschein nach auf sein Navigationssystem verlassen und die kurvige Strecke unterschätzt.

Da der Fahrer seinen Lastwagen von allein nicht mehr befreien konnte, rückte ein Abschleppwagen mit Kran an. So konnte der LKW schließlich aus der Lage befreit werden.