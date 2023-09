L150 blockiert Brand bei Büdlicherbrück sorgt für Vollsperrung (Fotos)

Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln und in Sicherheit bringen. Als die ersten Einsatzkräfte angekommen waren, stand der Auflieger in Vollbrand, so die Feuerwehr. Unter Atemschutz wurden sofort die Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach und nach gab es auch kleine Explosionen, als die Reifen durch die Hitze platzten.