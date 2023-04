Großeinsatz am Moselkai in Ehrang LKW droht in Trier in Hafenbecken zu stürzen - Feuerwehr rettet Fahrer (Fotos)

Trier · Großer Einsatz am Ehranger Hafen in Trier: Dort droht ein LKW in das Hafenbecken zu stürzen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

27.04.2023, 12:14 Uhr

13 Bilder LKW-Unfall im Ehranger Hafen 13 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur/MRA