Polizei : LKW fährt Pfosten um

Bernkastel-Kues (red) Am Brückenkopf Bernkastel ist es am Dienstag, 24. März, gegen 8 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein LKW mit ausländischer Zulassung beim Rangieren einen Sachschaden verursacht, indem er mehrere Metallpfosten der Gehwegbegrenzung umriss.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues unter 06531/9527-0 oder per Email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.