Unfall : LKW fährt sich in Unterführung fest - 50.000 Euro Sachschaden

Nach dem LKW-Unfall an der Unterführung in Serrig reparieren Bahnmitarbeiter die Schäden an der Schutzverkleidung. Foto: Wilfried Hoffmann

Serrig Bei einem Unfall in Serrig ist ein LKW-Fahrer leicht verletzt worden.

Am Donnerstag kam es um 11.35 Uhr in Serrig zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten LKW-Fahrer. Er hatte mit seinem Fahrzeug die K 139 aus Richtung Ortsmitte in Richtung Saarburg befahren. Beim Durchfahren der dortigen Bahnunterführung blieb er mit einem versehentlich noch ausgefahrenen Teleskopaufbau am hinteren Fahrzeugende an der Brückenkonstruktion hängen.