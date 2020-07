Unfallflucht : Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kell am See Nach einer Unfallflucht auf der Hunsrückhöhenstraße sucht die Polizei Hermeskeil Zeugen.

Ein Lastwagenfahrer fuhr von Reinsfeld in Richtung Kell am See. Etwa. 500 Meter vor dem Wallerplatz geriet ein entgegenkommender weißer Lastwagen auf die Gegenfahrbahn, so dass der andere LKW ausweichen musste. Dennoch kam es zum Anstoß mit den Außenspiegeln des Fahrzeuges.