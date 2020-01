Polizei sucht Zeugen : LKW-Fahrer rammt Kleinwagen in Trierer Dasbachstraße und fährt weiter

(red) Ein Unfall mit Fahrerflucht in der Trierer Dasbachstraße beschäftigt die Polizei. Er habe sich am Dienstag, 7. Januar, zwischen 8.50 und 9 Uhr ereignet. Ein in der Straße parkender silberner Kia sei durch einen vorbeifahrenden weißen LKW erheblich beschädigt worden.

Der an dem Kia entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Dem LKW sei ein silberner Kleinwagen gefolgt. Die Polizei bittet dessen Fahrer, sich als Unfallzeuge zu melden.