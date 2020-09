Blaulicht : LKW-Fahrer sucht zusammen mit der Polizei seinen Anhänger an der B51

Meckel Die Polizei Bitburg sucht zusammen mit einem ortsfremden LKW-Fahrer einen Zweiachsanhänger. Der Fahrer habe den Anhänger am Mittwochabend auf einem Parkplatz auf der Strecke zwischen Grünstadt und Meckel, Ortsteil Meilbrück, auf einem Parkplatz abgestellt, so die Polizei - und könne sich nun nicht mehr an den genauen Ort erinnern.

Der Mann habe sich bei der Fahrt ausschließlich mit Hilfe eines Navigationsgerätes orientiert. Der Fahrer selbst vermute den Abstellort im Bereich der B51.