Bei Kontrolle erwischt : LKW-Fahrer fährt unter Drogen und mit Handy in Wittlich

Foto: ADAC/ADAC, Markus Hannich

Wittlich () Ein LKW-Fahrer, der während der Fahrt sein Handy benutzte, ist am Donnerstag, 16. Januar, Wittlicher Polizisten gegen 13 Uhr bei einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs am Mesenberg an der L 141 aufgefallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem hatte er Drogen konsumiert. Seine Fahrt endete damit in Wittlich. Das teilte die Polizei mit.