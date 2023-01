Dichter Rauch und Flammen : Brennender LKW: Stundenlange Sperrung der A1 Richtung Saarbrücken - Autobahn wieder befahrbar

Der LKW hat lichterloh gebrannt und eine 7,5-stündige Sperrung der A1 verursacht. Foto: Polizei

Update Reinsfeld Auf der Autobahn 1 im Hochwald ist am Mittwochmittag ein LKW kurz hinter der Baustelle in Flammen aufgegangen. Die Straße blieb siebeneinhalb Stunden gesperrt und ist erst seit 19.30 Uhr wieder befahrbar. Was zu dem Feuer bekannt ist.

Nach langwierigen Bergungs-, Räum- und Reinigungsarbeiten ist die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken nach dem LKW-Brand seit 19.30 Uhr wieder freigegeben worden. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine 6-stellige Summe.

Brand auf der A1: Feuer breitet sich rasend schnell auf ganzen LKW aus

Nach ersten Ermittlungen führte vermutlich ein Motorschaden zu dem Brand an der Zugmaschine, der sich rasend schnell ausbreitete und auf den Auflieger übergriff. Der Auflieger war mit Holzhackschnitzeln beladen und brannte deshalb ebenfalls sehr schnell.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren Schweich, Reinsfeld und Hermeskeil, die mit insgesamt neun Fahrzeugen inklusive einem Drehleiterwagen und 31 Feuerwehrkräften im Einsatz waren, unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch dauerten die Löscharbeiten bis etwa 14 Uhr an. Das ebenfalls alarmierte Technische Hilfswerk aus dem Ortsverband Saarburg lud die verbliebene Ladung in Container um. Das Umladen wurde nötig, da der LKW sonst nicht abgeschleppt werden konnte. Die weiteren Räum- und Abschlepparbeiten erfolgten durch ein örtliches Unternehmen. Die anschließende Reinigung übernahm die Autobahnmeisterei. Da das Löschwasser aufgrund der niedrigen Temperaturen gefror, musste vor Freigabe der Fahrbahn noch mehrfach gestreut werden.

Auf der Autobahn 1 im Hochwald ist nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag ein LKW in Brand geraten - kurz hinter der Baustelle. Foto: Agentur Siko