Mitten in der Nacht : In Höhe der Kylltalbrücke – LKW brennt auf der A 60 komplett aus

In Höhe der Kylltalbrücke – LKW brennt auf der A 60 komplett aus

Mitten in der Nacht

Badem Weil in der Nacht zu Mittwoch ein LKW gebrannt hat, musste die A 60 zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem zeitweise voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr musste gegen 3.46 Uhr zur A60 ausrücken: Auf In Höhe der Kylltalbrücke war in Fahrtrichtung Wittlich ein Kleinlaster in Brand geraten.