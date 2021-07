Unfall : LKW-Unfall auf Brück in Oos

LKW Unfall Oos Foto: TV/Polizei

Gerolstein (red) Zwei Mitarbeiter einer Firma, die am Freitagvormittag mit Lastwagen in der die Ooserstraße in Gerolstein-Oos unterwegs waren, sind bei einem Unfall leicht verletzt worden. Beim Befahren einer Brücke gab diese, vermutlich weil sie von den Wassermassen der vergangenen Tage unter- beziehungsweise ausgespült war, unter dem Gewicht des Fahrzeuges nach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken