Blaulicht : Lastwagen verliert Ladung

Neuerburg Bei Oberweis hat ein LKW Teile seiner Ladung verloren und dadurch einen Unfall verursacht.

Bei Oberweis hat ein der Fahrer eines LKW Teile seiner Ladung verloren und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der bislang nicht identifizierte Fahrer am Samstag gegen 14.50 Uhr auf der Bundestraße 51 aus Richtung Trier kommend in Richtung der Autobahn A 60, als an der Abfahrt Neuerburg/Oberweis Teile der Ladung vom Lastwagen fielen. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde von der verlorenen Fracht beschädigt.