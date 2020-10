Blaulicht : LKW wendet auf der Biewerbachtalbrücke

Trier Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines gefährlichen Wendemanövers auf der Biewerbachtalbrücke am vergangenen Mittwochabend. Gegen 19:40 Uhr habe dort ein in Richtung Hermeskeil fahrender LKW gewendet, sodass er am Ende der Brücke von seiner Richtungsfahrbahn auf die in Richtung Luxemburg fuhr und folgend weiter in Richtung Luxemburg.