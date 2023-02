Größere Aufräumarbeiten : Auto kracht in die Leitplanke – Behinderungen auf der B 50 neu

Auto kracht in die Leitplanke – Behinderungen auf der B 50 neu

Longkamp Am Mittwoch hat ein Autofahrer bei Longkamp einen Unfall gebaut und damit auf der B50 neu für erhebliche Behinderungen gesorgt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 10.35 Uhr, auf der B 50 neu. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und krachte links in die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ob Personen bei dem Unfall zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt.