Kurioser Unfall am Mitfahrerparkplatz Longkamp Jugendliche wollen driften - und setzen Auto gegen Stein

Gegen 8.30 Uhr befuhren am Samstag (27. Januar 2025) zwei Jugendliche mit einem hochmotorisierten Fahrzeug den Mitfahrerparkplatz in Longkamp. Hier drifteten die beiden mehrere Runden, gerieten ins Schleudern und verloren schließlich die Kontrolle über ihr Auto. Dabei bauten sie einen Unfall, indem sie in einen größeren Stein gefahren sind.