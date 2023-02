Stundenlange Sperrung : In stehendes Auto gekracht - Tödlicher Unfall auf der B50neu bei Longkamp (Fotos/Video)

In stehendes Auto gekracht - Tödlicher Unfall auf der B50neu bei Longkamp (Fotos/Video)

Longkamp Bei einem Unfall auf der B50neu bei Longkamp ist am Samstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Eine Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein anderer Wagen raste ungebremst in ihr Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen war die 45-Jährige auf der B50neu von Morbach in Richtung Wittlich unterwegs, als sie aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verlor, meldet die Polizei. Das Auto kam rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Erdwall und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein weiterer Fahrer übersah daraufhin die Unfallstelle und raste in den stehenden Wagen, in welchem sich noch die 45-Jährige befand. Der 18-jährige Fahrer wurde schwer, sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 45-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.