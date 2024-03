Straßensperrung Frontalzusammenstoß bei Longuich

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Freitagmittag auf der K80 bei Longuich, meldet die Polizei. Eine 50 jährige Fahrerin übersah einen anderen Wagen beim Abbiegen und stieß mit diesem zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 50.000 Euro. Die K80 musste wegen des Unfalls für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen und die Freiwillige Feuerwehr Longuich.