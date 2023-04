Unfall bei Longuich Radfahrerin bei Unfall mit Auto verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 12.45 Uhr zu dem Unfall auf der L145 in Nähe der Moselbrücke in Longuich. Eine Autofahrerin und eine Fahrradfahrerin waren auf der Moselbrücke von Schweich in Richtung Kenn unterwegs. Hinter der Brücke wollte die Fahrradfahrerin nach rechts in einen Radweg einbiegen. Wegen Unachtsamkeit fuhr die 35-jährige Autofahrerin auf die 53-jährige Fahrradfahrerin auf. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, ein Hubschrauber der ADAC Luftrettung und eine Rettungswagenbesatzung.