Mit drei Haftbefehen gesucht : Kurioser Einsatz in Losheim am See: Polizei verhaftet Mann in Kleiderschrank

Foto: dpa/Fabian Strauch

Losheim am See/Donnersbergkreis Die Polizei hat am Montagabend einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann (41) in Losheim am See verhaftet – in einem Schrank. Wie es zu dem Einsatz kam.

Von Julia Franz und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Über drei Monate lang war die Polizei ihm erfolglos auf der Spur – dann klickten im Kleiderschrank die Handschellen: Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter 41-Jähriger ist in Losheim am See geschnappt worden und sitzt nun hinter Gittern. Das teilte eine Sprecher der Polizei Nordsaarland mit.

Mann versteckte sich in Schrank

Im Untergeschoss eines Wohnhauses hätten die Beamten ihn demnach in dem verschlossenen Schrank stehend entdeckt. Er habe keinen Widerstand geleistet. „Die nächsten zwei Jahre wird der Mann jetzt wohl nun in einer Justizvollzugsanstalt verbringen“, sagte der Sprecher.

Gegen den 41-Jährigen lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Betäubungsmittelbesitzes vor. Seine Spur habe in den vergangenen Wochen vom Saarland in den rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis und von dort wieder ins Nordsaarland zurückgeführt.

Gestohlenes E-Bike sichergestellt