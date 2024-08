Auto abgeschleppt Unfall in Lünebach – 19-jähriger Fahrer verletzt

In der Waxweilerstraße in Lünebach hat es am Freitag, 2. August, gegen 7.10 Uhr einen Unfall gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 19-Jähriger war mit seinem PKW auf der Waxweilerstraße aus Richtung Waxweiler kommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet der Fahrer laut Polizei aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.