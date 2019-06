Waldbrandgefahr : Mann verbrennt Grünschnitt – Feuerwehr rückt aus

Lünebach Unter anderem wegen Waldbrandgefahr ist das unangemeldete Verbrennen von Grünschnitt im heimischen Garten verboten. Ein Eifeler muss deswegen einen teuren Feuerwehreinsatz bezahlen.

Der Eigentümer eines Grundstücks in der Gemarkung Lündebach hatte am Samstag, 22. Juni, Grünschnitt auf seiner Parzelle in Brand gesetzt, um diesen zu vernichten. Kurz nach 16 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Grundstück an.