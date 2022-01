Brand : Brand im Futterhaus des Lünebacher Zoos

Lünebach Brand im Futterhaus des Lünebacher Zoos – Polizei geht von Brandstiftung aus.

Aus noch unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, 6. Januar, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, ein unmittelbar an der Kreisstraße 116 zwischen Lünebach und Masthorn gelegenes Futterhaus des Lünebacher Zoos in Brand. Das meldet die Polizei Prüm.