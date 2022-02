Kurios : Nackter Mann mitten auf der Autobahn: Autofahrer filmt irre Szene in Luxemburg

Autofahrer auf der A7 in Luxemburg sahen sich am Mittwoch mit einer gefährlichen Situation konfrontiert. Ein Mann war zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs.

Am Mittwoch verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken verrückte Bilder aus Luxemburg. Auf der A7 war am Vormittag ein völlig unbekleideter Mann unterwegs. Mindestens ein Autofahrer filmte ihn dabei, wie er mitten auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zwischen den Fahrstreifen entlang ging. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Verkehr in langsamer Geschwindigkeit an ihm vorbeifährt.