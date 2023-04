Betrunken am Steuer Autofahrer an der Ampel eingeschlafen: Polizei zieht mehrere Führerscheine ein

Gegen 3 Uhr wurde demnach ein Fahrer gemeldet, welcher in Mamer-Capellen, im Westen des Landes, in der Route de Koerich hinter dem Lenkrad seines Fahrzeuges eingeschlafen sei. Noch während der Meldung wurde der Fahrer wach und steuerte seinen Wagen in Schlangenlinien in Richtung Olm weiter. Eine Patrouille konnte den Fahrer kurz danach auf der N13, Windhof, antreffen und stoppen. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholeinfluss wahrgenommen. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde.