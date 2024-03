Ermittlungen laufen Luxemburg: Arzt soll Patienten sexuell missbraucht haben

Ein Arzt, der im Osten Luxemburgs praktizierte, wird beschuldigt, drei volljährige Patienten sexuell missbraucht zu haben. Der 52-jährige wurde angeklagt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Diekirch am Freitag, den 1. März 2024, in einer Pressemitteilung mit.