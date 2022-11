Blaulicht : Autofahrerin stirbt nach Unfall im Norden Luxemburgs

In Gilsdorf (Luxemburg) ist am Sonntag ein Auto gegen eine Mauer geprallt und in Brand geraten. Nun teilt die Polizei mit, dass die Fahrerin des Fahrzeugs gestorben ist.

Nach einem schweren Unfall in der luxemburgischen Gilsdorf, im Norden des Landes, ist eine Autofahrerin im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die luxemburgische Polizei mit.

Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 13.50 Uhr in der Route de Broderbour im Ort ereignet: Das Auto der Fahrerin war aus noch ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abgekommen, streifte einen anderen Wagen und prallte anschließend gegen eine Hausfassade. Das Auto ging in Flammen auf.

Die Fahrerin wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt, doch im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen. Ein Zeuge des Unfalls hatte noch eingegriffen und die Fahrerin aus dem Auto gezogen, wie die Polizei weiter ausführt, dabei zog er sich ebenfalls Verletzungen zu. Wegen Verdacht auf eine Rauchvergiftung war er ebenfalls zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden Die Fahrerin des Wagens, der im Vorfeld gestreift worden war, blieb unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige zweckdienliche Angaben machen können. Informationen an die Polizeidienststelle Diekirch per Telefon (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu).