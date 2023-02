Blaulicht : Luxemburg: Beifahrer will Schuld an Unfällen auf sich nehmen, aber die Polizei durchschaut ihn

Luxemburg: Beifahrer will Schuld an Unfällen auf sich nehmen, aber die Polizei durchschaut ihn

Luxemburg Nachdem ein Fahrer auf der A3 in Luxemburg mehrere Fahrzeuge gerammt hatte, versuchte der Beifahrer die Schuld dafür auf sich zu nehmen.

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gegen 07:25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn A3 (Höhe Aire de Berchem) gemeldet. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war zunächst in einen Lkw, dann in weitere Fahrzeuge geprallt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Unfallfahrer jedoch nicht antreffen.