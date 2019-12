Luxemburg : Betrunkener Autofahrer rast in Unfallstelle

Esch/Alzette Ohne abzubremsen ist ein alkoholisierter Autofahrer im Süden Luxemburgs in eine Unfallstelle gekracht. Ein Polizist vor Ort rettet sich durch einen Sprung, drei Menschen wurden leicht verletzt.

Der Autofahrer hatte am frühen Samstagmorgen an der Unfallstelle am Ende der Collectrice du Sud A13 in Höhe Foetz, in der Zubringerauffahrt zur A4 in Richtung Esch/Alzette, nicht auf die deutlichen Haltezeichen der Polizeibeamten reagiert. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Polizeiautos, das durch die Wucht des Aufpralls gegen die zwei Unfallwagen vor Ort geschleudert wurde und krachte anschließend gegen eine Mauer.