Führerschein weg Fahranfänger rast mit 211 km/h über Autobahn Luxemburg-Trier

Der erste Fall ereignete sich gegen 21.15 Uhr am Freitagabend auf der Autobahn A1, Höhe Senningerberg. Dort wurde den Angaben zufolge der Verkehr von Luxemburg Richtung Trier gemessen. Ein Fahrer raste dabei mit seinem Auto mit 211 Km/h statt der erlaubten 130 Km/h. In Höhe des „Cargocenter“ wird eine Baustelle vorangekündigt, die sich in Höhe der Autobahnausfahrt Munsbach befindet. Der schnelle Fahrer sei ungebremst mit seinem Auto in Richtung Baustelle gefahren, wobei in diesem Teilabschnitt auf der A1 die Geschwindigkeit auf 90 Km/h begrenzt ist.