Blaulicht : Unfall in Luxemburger Tunnel: Betrunkener Fahrer lässt Autoteile zurück und fährt weiter

Der Fahrer war nachts im Tunnel René Konen unterwegs. Foto: dpa/Stefan Puchner

Luxemburg In einem Tunnel in Luxemburg hat ein Autofahrer bei einem Unfall mehrere Autoteile verloren. Aber er ist trotzdem einfach weiter gefahren. Was passiert ist.

