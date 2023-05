Wasser aus der Sauer zum Löschen abgepumpt Feuer an der deutsch-luxemburgischen Grenze: Mensch muss aus brennendem Haus gerettet werden

Ein Dachbrand in der Rue de Beaufort in Grundhof: Diese Meldung ging bei der luxemburgischen Feuerwehr am späten Mittwochabend, 10. Mai, ein. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass der dritte Stock eines Hotels in Flammen stand, das zu einem Wohngebäude umgebaut worden war. Das berichtet der luxemburgische Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) in einer Pressemitteilung.