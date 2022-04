Blaulicht : Ist es ein Flugzeug? Nein, ein Auto: Fahrer wird mit 209 km/h am Luxemburger Flughafen geblitzt

Luxemburg Was der Autofahrer sich da nahe des Luxemburger Flughafens erlaubt hat, ist nicht nur dreist, sondern gefährlich. Er raste der Polizei mit mehr als 200 Sachen direkt vor den Blitzer. Was dann passierte.

Schon wegen dieses einen Fahrers hat sich der Einsatz der Polizei am Freitag, 22. April, gelohnt: Die Beamten hatten sich am Morgen kurz vor der Flugzeugbrücke am Findel in Richtung Luxemburg-Stadt für eine Geschwindigkeitskontrolle positioniert. Was dann angerast kam, war ein Auto, das kaum langsamer war als manche Flugzeuge kurz vor dem Abflug: 209 Kilometer pro Stunde zeigte das Messgerät an – erlaubt waren 130.