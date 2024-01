Polizeieinsatz in Luxemburg Erst Geisterfahrt, dann Fluchtversuch – und am Ende die Festnahme

In falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs - das war in Luxemburg in der Nacht auf Montag der Fall. Dann konnte die Polizei den Geisterfahrer stoppen.

22.01.2024 , 14:57 Uhr

Symbolbild Foto: Polizei Luxemburg